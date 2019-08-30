Роскосмос решил заменить неисправный спутник на новый «Глонасс-М»

Новый навигационный спутник «Глонасс-М» планируется вывести на орбиту для смены аналогичного космического аппарата, вышедшего из строя в августе, сообщила компания «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева (предприятие Роскосмоса).

«Орбитальную группировку ГЛОНАСС ждет обновление очередным спутником «Глонасс-М». Он заменит на орбите космический аппарат, отслуживший почти вдвое больше предусмотренного срока – около 13 лет вместо семи», – передает РИА «Новости» текст статьи газеты «Сибирский спутник», выпускаемой предприятием.

Там указано также, что в отрасли было принято решение осуществлять новые запуски для системы ГЛОНАСС по оперативной необходимости. При этом в наземном резерве после запуска нового спутника останутся еще два «Глонасса-М».

Напомним, 20 августа сообщалось, что у 13 из 23 работающих спутников ГЛОНАСС уже закончился гарантийный срок, установленный производителем.

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