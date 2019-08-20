Гарантийный срок закончился у 13 из 23 спутников ГЛОНАСС

У 13 из 23 работающих спутников ГЛОНАСС уже закончился гарантийный срок, установленный производителем, следует из данных информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.

У спутников «Глонасс-М», которые запустили в 2007–2011 годах, закончился семилетний гарантийный срок. То есть самые старые из этих спутников уже в течение пяти лет продолжают функционировать с превышением гарантийного срока, передает РИА «Новости».

В период 2012–2019 годов запустили 10 спутников. У большинства из них гарантийный срок также составляет семь лет, но есть один «Глонасс-К» с 10-летней гарантией.

В группировку ГЛОНАСС входит еще четыре спутника, не используемых по назначению. Их гарантийный срок либо уже закончился, либо закончится в ближайшее время.

Группировка сейчас обновляется только по необходимости.

У «Информационных спутниковых систем» им. Решетнева» (входит в Роскосмос) есть четыре «Глонасс-М», которые готовы к запуску. Несколько «Глонасс-К» находятся в производстве.

Для глобального покрытия навигационным сигналом всего земного шара требуется 24 спутника, для работы в России – 18. Вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко заявил, что «разница в работе между 23 и 24 аппаратами практически незаметна для потребителя». Замену по необходимости он назвал «разумной политикой».

Как отметил Белянко, раньше «Россию часто обвиняли в том, что мы не умеем делать спутники», но работа за пределами гарантийного срока демонстрирует высокую надежность аппаратов ГЛОНАСС.

При этом у России есть «полный спектр космических технологий»: космодромы, средства выведения и сами спутники. Россия может при необходимости «подкорректировать программу запусков».

Напомним, из стратегии развития «Глонасс» до 2030 года следует, что запуск последнего космического аппарата серии «Глонасс-М» должен состояться в 2020 году, а последнего спутника «Глонасс-К» – в 2023 году. Первый космический аппарат из серии «Глонасс-К2» собираются запустить на орбиту в конце 2019 – начале 2020 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД