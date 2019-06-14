Роскосмос обозначил сроки перевода спутников «Глонасс» на российские комплектующие

Программа полного перевода спутников «Глонасс» на отечественные комплектующие рассчитана до 2023 года, сообщил председатель научно-технического совета (НТС) Роскосмоса Юрий Коптев.

«По «ИСС Решетнева», как разработчику спутников «Глонасс», есть программа, рассчитанная на четыре года, согласована с разработчиками элементной базы. По ней каждый год появляется определенная номенклатура российских элементов, которыми замещают иностранные», – рассказал Коптев.

По его словам, программа стартовала в прошлом году. Согласно ей, на борту спутников «Глонасс» не должно остаться иностранных компонентов, передает ТАСС.

Из стратегии развития «Глонасс» до 2030 года следует, что запуск последнего космического аппарата серии «Глонасс-М» должен состояться в 2020 году, а последнего спутника «Глонасс-К» – в 2023 году. В то же время глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал во время лекции в МГУ им. Ломоносова, что первый космический аппарат из серии «Глонасс-К2» собираются запустить на орбиту в конце текущего года – начале следующего.

В конце 2018 года сообщалось, что система «Глонасс» будет предоставлять услуги высокоточной навигации при помощи шести новых спутников на высокой эллиптической орбите.

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