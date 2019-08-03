Британия с восторгом отнеслась к новым антироссийским санкциям США

Великобритания приветствует решение США ввести второй пакет санкций в отношении России по так называемому «делу Скрипалей», заявил новый глава МИД Британии Доминик Рааб.

«Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции [в соответствии с американским законом] о химическом и биологическом оружии в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери», – написал дипломат в Twitter.

Рааб добавил, что Британия отказывается стоять в стороне и наблюдать за безнаказанным использованием «этого ужасного оружия».

Ранее в Госдуме заявили, что второй пакет санкций по «делу Скрипалей» против России введен под надуманным предлогом. Посольство России считает санкции США бездоказательными.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей. Новые рестрикции ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками.

В то же время США ввели исключения из санкций против России. Москва назвала действия Вашингтона демонстрацией обреченности.

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