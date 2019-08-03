Шойгу объяснил, почему НАТО не хочет участвовать в АрМИ

Страны НАТО не участвуют в Армейских международных играх – 2019 не только по политическими мотивами, а из-за нежелания рисковать репутацией, выставляя на соревнования несовершенную технику, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Политические соображения они, конечно, присутствуют, когда говорят: «Нет, ну мы в их [играх] участвовать не будем». Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», – пояснил Шойгу.

При этом министр отмечает, что российская сторона будет рада видеть представителей альянса на АрМИ и приглашает их принять участие. Шойгу добавил, что вовлечение НАТО в АрМИ не является самоцелью России.

«Наши цели и задачи – чтобы наша армия была обучена, оснащена, боеготова, чтобы у нас были самые-самые хорошие экипажи, чтобы всем было понятно, что у этих ребят лучшие специалисты, что они лучше всех летают, стреляют, плавают, ходят, – вот это наша задача», – сказал Шойгу.

Ранее Шойгу сообщил, что общая стоимость контрактов, заключенных в этом году на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», превысила 1 трлн рублей.

Минобороны подписало три контракта на поставку минометов, модернизацию танков и создание роботов с «Уралвагонзаводом» в ходе форума.

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