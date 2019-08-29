Лукашенко передал подарки Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном передал подарки для президента США Дональда Трампа и его жены, а также признался, что «болел» за Трампа на выборах.

Дональду Трампу Лукашенко передал кортик. И напомним, что болел на выборах именно за него. «Я «вмешивался» в американские выборы и болел за Трампа», – пошутил глава Белоруссии, передает агентство БелТА.

А для Мелании Трамп Лукашенко передал изделия из белорусского льна – скатерть и салфетки. «Это – женское, она имеет отношение к славянскому льну», – сказал он, намекнув на славянское происхождение супруги американского президента, которая родилась в Словении.

Самого Болтона также не оставили без подарков. Ему подготовили сладости без содержания сахара, включая эксклюзивный набор шоколада, созданный к II Европейским играм. Кроме того, советнику подарили альбом фотографий архитектурных памятников Белоруссии и предметов декоративно-прикладного искусства. «Это о Беларуси. Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь», – пояснил Лукашенко.

«И передайте своему президенту самые теплые поздравления от белорусского народа. Корни его зятя (Джареда) Кушнера – здесь в Беларуси», – добавил глава государства.

Напомним, Болтон прибыл в Минск в четверг. Последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом.

В ходе встречи Лукашенко предложил Вашингтону начать белорусско-американские отношения с чистого листа. А Болтон отметил, что Белоруссия должна самостоятельно определиться, нужен ли ей суверенитет.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, угрожает ли поездка Болтона в Белоруссию российским интересам.