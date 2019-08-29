Болтон высказался о белорусском суверенитете

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Белоруссия должна самостоятельно определиться, нужен ли ей суверенитет.

«Белорусский народ должен решить: хочет ли он оставаться суверенным, либо нет. Мое мнение – он все еще хочет оставаться суверенным государством», – сказал Болтон, передает «Интерфакс».

Ранее Лукашенко во время встречи с Болтоном предложил Вашингтону начать белорусско-американские отношения с чистого листа.

Болтон прибыл в Минск в четверг. Последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, угрожает ли поездка Болтона в Белоруссию российским интересам.