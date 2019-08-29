Лукашенко захотел начать отношения с США «с чистого листа»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Минске предложил Вашингтону начать белорусско-американские отношения с чистого листа.

Лукашенко отметил, что, несмотря на шумиху вокруг визита Болтона в Белоруссию, в этом событии «много положительного, особенно для Белоруссии».

«Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа», – приводит его слова ТАСС.

Болтон прибыл в Минск в четверг. Последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, угрожает ли поездка Болтона в Белоруссию российским интересам.