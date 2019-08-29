Собянин назвал среднюю зарплату московских учителей

Средняя зарплата учителей В Москве по итогам первого полугодия 2019 года составила 114 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы говорили о том, что все учителя, которые занимаются Московской электронной школой, получат надбавку в 10 тыс. рублей, - это сделано. В прошлом году вы поставили вопрос о том, что классные руководители должны получать специальную надбавку за классное руководство, - это сделано. Я в прошлом году сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тыс. рублей, мне мало кто поверил. В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей», – передает ТАСС слова Собянина на городском педагогическом совете в рамках Московского международного форума «Город образования» на ВДНХ.

Напомним, в июле в Госдуме предложили приравнять оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ.