Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

В Госдуме предложили приравнять оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ, такое предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

В документе указывается, что у всех учителей России «должен быть базовый оклад, равный МРОТ и одинаковый для всех регионов страны», передает РИА «Новости».

«Труд педагога должен оцениваться достойно. А уже исходя из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате, но основной оклад должен быть равным для всех субъектов России», – подчеркивается в тексте.

Депутат отметил, что эта мера «будет полезна и молодым специалистам, которые приходят в школу сразу после вуза, ведь у них еще нет никаких оснований для дополнительных выплат», так как «они будут уверены, что их базовый оклад будет равен МРОТ».

Чернышов пояснил, что в данный момент в каждом регионе методика высчитывания базового оклада учителя разная, поэтому в некоторых регионах педагоги получают значительно меньше.

По данным, которые привел депутат, в Курганской области оклад учителя варьируется в зависимости от стажа и квалификационной категории и составляет в среднем от 8 тыс. до 11 тыс. рублей, в Самарской области учитель получает от 6 тыс. 595 до 8 тыс. 795 тысяч рублей, в республике Тыва – 5,6 тыс. рублей, в Ивановской области – 5 тыс. 65 рублей, а на Алтае всего 3 тыс. 336 рублей, что составляет лишь 13% от средней зарплаты в крае.

«Если минимальный размер оплаты труда в России на сегодняшний день составляет 11 280 рублей, то почему тогда базовый оклад учителя, например, на Алтае – чуть больше 3 тыс. рублей? Разве будет такой уровень оплаты за работу педагога нацеливать его на хороший результат, если ему банально не на что кормить семью, потому что он практически находится за чертой бедности?», – задается вопросом депутат.

Он подчеркнул также, что «речь идет еще и о несправедливой оплате труда учителя». Так, «работник, получающий зарплату ниже МРОТ, получает надбавку, дотягивающую ее до МРОТ», однако «если учитель работает на две или три ставки, скажем, 36 часов в неделю, он все равно по факту получает одну доплату за МРОТ и ни рублем больше», как и «педагог, берущий всего 18 часов».

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителей.