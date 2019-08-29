Американская ведущая погибла при попытке установить рекорд скорости

Гонщица и ведущая телепрограммы «Разрушители легенд» 36-летняя Джесси Комбз погибла при попытке установить рекорд скорости для женщин на реактивном автомобиле.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC7 News, трагедия произошла 27 августа около 16.00 по местному времени (02.00 мск 28 августа) в пустыне Алворда, штат Орегон.

Комбс разбилась, пытаясь разогнаться на реактивном автомобиле до скорочти 996 км/ч. Телеведущая получила травмы, несовместимые с жизнью.

В заявлении семьи, отмечается, что она пыталась установить абсолютный женский рекорд скорости передвижения по суше, составляющий на сегодняшний день 843 км/ч.

Представители шоу «Разрушители легенд» выразили соболезнования семье и близким экс-соведущей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД