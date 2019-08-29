Пакистан провел испытания баллистической ракеты «Газнави»

Армия Пакистана провела испытания баллистической ракеты «Газнави», сообщил представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

«В ночь на 29 августа Пакистан произвел испытательный пуск ракеты «Газнави», способной нести различные типы боеголовок на расстояние до 290 км», – передает ТАСС слова Гафура.

По его словам, президент и премьер-министр Пакистана поблагодарили военных и нацию за успешно проведенные испытания.

Напомним, ранее в четверг эксперты из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне заявили, что КНДР может готовить испытания баллистических ракет для новой подводной лодки.

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