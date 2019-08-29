США заподозрили КНДР в подготовке подводного пуска баллистической ракеты

КНДР может готовить испытания баллистических ракет для новой подводной лодки, заявили американские эксперты из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

По словам экспертов, фотографии, сделанные 26 августа, «косвенно свидетельствуют о строительстве новой подводной лодки, способной нести баллистические ракеты», передает ТАСС. Помимо этого, «есть также предварительные свидетельства возможной подготовки к испытаниям».

«Наличие судов обеспечения и крана на фотографиях свидетельствует о возможной подготовке транспортировки баржи для проведения в море тестового запуска баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ), однако четких свидетельств того, что это может произойти в ближайшее время, пока нет», – говорится в докладе организации.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет. Новые испытания стали седьмыми по счету за месяц.

Напомним, в воскресенье информационные агентства сообщили, что КНДР успешно испытала «сверхкрупную» пусковую установку.

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