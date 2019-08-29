Зачитавшую перед Зеленским рэп певицу затравили за поездку в Крым

Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом страны Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, подверглась резкой критике в социальных сетях и в СМИ за поездку в Крым.

На своей странице в Facebook певица сообщила, что ей и ее близким начали поступать угрозы.

Паш сообщила, что была в Крыму в 2015 году. Она пояснила, что ездила туда на свадьбу знакомых.

«Если я нарушила законодательство Украины – готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист», – подчеркнула она.

Певица заявила, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала на территории России, а в 2017-м посещала Москву «как частное лицо».

Паш предупредила, что выступать с угрозами незаконно, и припугнула нарушителей уголовной ответственностью.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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