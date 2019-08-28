МИД Германии отреагировал на освобождение Вышинского

МИД ФРГ приветствует решение киевского суда об освобождении руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи, заявила официальный представитель ведомства Мария Адебар.

«Мы очень внимательно следили за процессом Кирилла Вышинского на Украине с самого начала. У нас нет собственных данных об обвинениях, которые были ему предъявлены. Но мы поддерживаем ОБСЕ, которая также выступала за ускорение процесса», – сказала РИА «Новости» Адебар.

По ее словам, Германия выступает за свободу прессы во всех странах, включая Украину и Россию. Освобождение Вышинского – это шаг на пути к справедливости в отношении СМИ, отметила она.

В МИД Германии намерены и дальше следить за процессом над Вышинским.

При этом представитель ведомства не смогла ответить на вопрос, обсуждалось ли освобождение журналиста между Берлином и Киевом.

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

После освобождения Вышинский заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве. Журналист также заявил, его дело было попыткой поднять рейтинг бывшего президента страны Петра Порошенко и стоило экс-главе государства должности.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.