Отказавшая при стыковке «Союза» с МКС аппаратура оказалась не российской

Аппаратура системы сближения «Курс», которая отказала при первой попытке стыковки корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС), эксплуатируется уже десять лет и сделана не в России, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы увидели, что оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль «Поиск») не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства», – приводит ТАСС слова Рогозина.

«Мной принято решение о создании комиссии, которая должна в целом оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов, с тем чтобы, если будет принято политическое решение о продлении работы станции после 2024 года, мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним», – сообщил глава Роскосмоса.

«Эту работу начали одновременно наши американские коллеги, поэтому данная ситуация (неудачная стыковка «Союза МС-14» с МКС 24 августа) показала, что это решение абсолютно актуально», – отметил Рогозин.

Во вторник утром пилотируемый корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федор» (Skybot F-850) на борту в автоматическом режиме пристыковался к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС).

Напомним, 24 августа «Союз МС-14» не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ-2) в составе МКС. Позднее была названа вероятная причина неудачной стыковки.

В понедельник российский космонавт Александр Скворцов при поддержке астронавтов Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана (США) в ручном режиме отстыковал пилотируемый корабль «Союз МС-13» от модуля МКС «Звезда», чтобы освободить место для «Союза» с роботом «Федор» на борту. При этом Скворцов использовал минимально возможное количество топлива и установил рекорд по перестыковке.

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