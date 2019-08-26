Ракету «Союз-2» доработали после аварии на старте

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была доработана, чтобы не повторилась авария при старте корабля «Союз МС-10» в октябре 2018 года, сообщили в НПО автоматики.

«Для успешного запуска полезной нагрузки и космонавтов с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» разработчики НПО автоматики добавили в работу системы управления несколько новых функций. Одна из них – раздельное выключение двигателя третьей ступени. Также для обеспечения безопасности космонавтов инженеры НПО автоматики создали дублирующие команды на отделение боковых блоков первой ступени», – передает РИА «Новости» сообщение предприятия.

11 октября во время старта «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя.

Напомним, в декабре директор компании «Главкосмос Пусковые услуги» по продажам Евгений Солодовников заявил, что заключен третий контракт на запуск ракеты «Союз-2.1а» с коммерческим спутником.

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