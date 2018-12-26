Заключен новый контракт на запуск иностранного спутника на «Союзе-2»

Заключен третий контракт на запуск ракеты «Союз-2.1а» с коммерческим спутником, сообщил директор компании «Главкосмос Пусковые услуги» по продажам Евгений Солодовников.

Подробности компания намерена сообщить в начале 2019 года, передает РИА «Новости».

У компании уже заключено два контракта на запуски южнокорейских спутников CAS-500, которые ожидаются в апреле и июле 2020 года.

«Главкосмос Пусковые услуги» пока не планирует предлагать услуги запуска легкой ракеты «Союз-2.1в», которая сейчас используется российскими военными.

Солодовников сообщил, что авария ракеты «Союз-ФГ» и проблемы с рядом выведенных в ходе кластерного запуска малых спутников в 2017 году не сказались на доверии зарубежных заказчиков к надежности российской ракеты «Союз».