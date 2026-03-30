Иран намерен исключить повторения агрессии США

Tекст: Ольга Иванова

Иран намерен добиться того, чтобы агрессия США против Исламской республики не повторилась, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза в ходе телефонного разговора с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером, состоявшегося 28 марта.

Иранский министр подчеркнул: «Иран задействует все силы для того, чтобы продолжить путь полноценного наказания агрессоров, создать эффективное сдерживание и добиться неповторения войны и агрессии». По его словам, Тегеран не доверяет США и не рассчитывает на их честность в урегулировании конфликтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын заявил, что усилия по возобновлению переговоров по ситуации вокруг Ирана могут сталкиваться с саботажем со стороны Израиля.

Президент Турции Тайип Эрдоган по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом обсудил возможность посредничества Анкары в урегулировании конфликта с Израилем и возвращении к переговорам по иранской ядерной программе.

