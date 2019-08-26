Обозначены сроки начала летных испытаний возвращаемой ступени «Крыло-СВ»

Летные испытания первой российской многоразовой крылатой ракеты-носителя сверхлегкого класса «Крыло-СВ» могут начаться в 2020 году, сообщил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.

«По нашим планам, мы хотим пойти в горизонтальный полет в следующем году», – передает РИА «Новости» слова Роскина на евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве.

Речь идет о сбросе ракеты в воздухе для испытаний ее авиационного полета. Ракета имеет размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре, и будет перемещаться на скоростях до 6 чисел Маха.

По его словам, пуски будут проводиться с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Первый полноценный полет со стартом с космодрома и возвращение на землю планируется через четыре года. «Мы планируем такой полет в 2023 году», – добавил Роскин.

В мае сообщалось, что в ближайшее время Россия начнет работу над ракетой с возвращаемыми ступенями, а для работы над многоразовыми ракетами Роскосмос создал экспериментальное КБ.

Напомним, в июле гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил, что первой полет российской возвращаемой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ» запланирован на 2021-2022 годы.

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