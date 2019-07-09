Названы сроки первого полета возвращаемой ступени ракеты «Крыло-СВ»

Гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил, что первой полет российской возвращаемой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ» запланирован на 2021-2022 годы.

«На первом демонстраторе с массо-габаритным макетом ракетного двигателя будет отрабатываться управляемый спуск ступени на дозвуковом режиме. Его полеты запланированы на 2021-2022 годы», – передает ТАСС слова Григорьева.

По его словам, будет создано несколько демонстраторов ступени. Во время полета по траектории возвращаемая ступень вначале ускорится до гиперзвуковой скорости, а затем затормозит в атмосфере и приземлится на Землю.

Григорьев сообщил также, что техзадание на ступень уже подготовлено, также разработана математическая модель полета ракеты-носителя «Крыло-СВ». Помимо этого, определены важнейшие конструктивно-компоновочные решения, а также оптимальный тип и характеристики двигателя.



В мае сообщалось, что в ближайшее время Россия начнет работу над ракетой с возвращаемыми ступенями.

Напомним, на минувшей неделе сообщалось, что для работы над многоразовыми ракетами Роскосмос создал экспериментальное КБ.

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