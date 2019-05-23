Рогозин анонсировал работу над многоразовой ракетой

В ближайшее время Россия начнет работу над ракетой с возвращаемыми ступенями, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Это красивый «карандаш» такой, это ракета, которая будет состоять из в 2,5 раза меньшего количества деталей, она будет дешевле, ориентированной ракетой многоразового использования с возвращением ступеней. И эту работу мы планируем как можно быстрее открыть», – цитирует Рогозина «Интерфакс».

Как сообщает РИА «Новости», ракета будет иметь грузоподъемность девять тонн и работать на метановых двигателях. По словам Рогозина, она заменит ракету-носитель Р-7, на базе которой созданы «Союзы». Как сообщил глава Роскосмоса, создание двигателя для новой ракеты будет заложено в новую редакцию Федеральной космической программы.

В сентябре 2018 года Фонд перспективных исследований рассказал о подробностях создания в России возвращаемой ступени ракеты-носителя.

В четверг Рогозин анонсировал высадку российского космонавта на Луну.