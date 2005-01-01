Озвучены подробности создания в России возвращаемой ступени ракеты-носителя

Фонд перспективных исследований рассказал, когда рассчитывает создать полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени ракеты-носителя. Сообщается, что на космодром многоразовая ступень будет возвращаться на гиперзвуке.

В ФПИ заявили, что «рассчитывают на четыре года со старта полноценной работы». Сейчас продолжается «подготовка технического задания», а сами работы стартуют «в первой половине» 2019 года.

Проект назван «Крыло-СВ» (ступень возвращаемая), передает РИА «Новости».

Около года отводится на техническое проектирование. Планируется «идти поэтапно». Сперва будет создан дозвуковой демонстратор, «проведены его испытания, необходимая корректировка» для того, чтобы к «следующему этапу» подойти «с минимальными рисками».

Проект финансируется ФПИ, в дальнейшем его хотят включить в Федеральную космическую программу. ФПИ рассчитывает на «заказчиков, которые будут в дальнейшем финансировать этот амбициозный и очень нужный нашей стране проект».

Будут использованы только отечественные детали и материалы, на демонстраторе «отработают новые технологии, новые конструкции и материалы».

ФПИ учел весь зарубежный опыт, включая работу компания SpaceX Илона Маска. Фонд посчитал, что «для России наиболее интересным является именно возвращение ступени по-самолетному». Обсуждается несколько альтернативных вариантов по ракетным двигателям, предполагается создание «крылатых» ступеней для ракет легкого и сверхлегкого классов.

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«На дозвуковых демонстраторах, которые планируется сделать в течение ближайших четырех лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых, соответственно, гиперзвуковые режимы», – сказали в ФПИ.

Прототип разрабатывается на основе проекта «Байкал» Центра им. Хруничева. В ФПИ отмечают поворотное крыло «Байкала», сложенное на старте и раскладывающееся в безвоздушном пространстве. Крыло проходит гиперзвуковой, трансзвуковой и дозвуковой этапы, после чего ступень садится на полосу в автоматическом режиме по-самолетному, пояснили в ФПИ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возрождении в России проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями.