Для работы над многоразовыми ракетами Роскосмос создал экспериментальное КБ

Роскосмос в ЦНИИмаш создает экспериментальное Конструкторское бюро им. Бартини, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник ТАСС сообщил, что «первой темой станет разработка легких многоразовых ракет». Сотрудниками нового КБ станут «молодые специалисты Роскосмоса, а также инженеры, уволившиеся из ПАО «Ильюшин».

Создание нового КБ – один из шагов Роскосомоса, направленных на формирование инженерно-конструкторской элиты.

Основой для возвращаемой ступени многоразовой ракеты будет аванпроект «Крыло-СВ».

В мае сообщалось, что в ближайшее время Россия начнет работу над ракетой с возвращаемыми ступенями.

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