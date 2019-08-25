Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к идее восстановить «восьмерку»

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как главы стран – участниц «Группы семи» относятся к идее вернуть Россию в «Большую восьмерку».

Меркель заявила, что в ходе обсуждения тему России и Украины «были общие и различные оценки», передает РИА «Новости».

По ее словам, все страны-члены G7 поддержали позицию Германии, которая ожидает прогресса в Минском процессе для присоединения России к международному клубу.

На ваш взгляд Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»? Да

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Отметим, что Россия, наравне с Германией и Францией, исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса, а не стороны, которая выполняет комплекс направленных на это мер.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Он также говорил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «Большой семерки» в США.

В Кремле выразили надежду на здравомыслие всех стран – участниц саммита «Группы семи» в вопросе восстановления отношений с Россией.

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