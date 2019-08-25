Новую традицию празднования Дня флага сравнили с «Бессмертным полком»

Празднование Дня государственного флага России в этом году может сравниться с шествиями «Бессмертного полка», заявил участник массовых гуляний, главный врач московской больницы №71 Александр Мясников. Он выразил мнение, что это может стать традицией.

Широкие гулянья на проспекте Сахарова аналогичны выходу тысяч человек на шествия «Бессмертного полка», отметил Мясников. «Идея последнего – война коснулась каждого, и каждый сопричастен. Тут так же. Флаг – это то, за что умирают, то, что объединяет каждого», – приводит его слова Ura.ru.

Он отметил, что массовый выход людей на мероприятие – это проявление патриотических чувств, которые многие скрывают.

«Сегодня известные люди, в том числе артисты и журналисты, стесняются того, что они патриоты, боятся высказать то, что они за президента, за флаг, за Россию. Если я что-то патриотическое публикую в интернете, тут же 70% критики в комментариях. И я чувствую, что стою в одиночку против массы. Но этот 100-тысячный митинг показывает, что масса за нами», – отметил Мясников.

Он выразил мнение, что такое широкое празднование Дня флага России может стать началом большой традиции.

Глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин, в свою очередь, сказал, что крупные спортивные соревнования, такие как прошедшие в России Олимпиада-2014 и чемпионат мира по футболу - 2018, воспитывают в гражданах чувство гордости к российскому флагу, передает ТАСС.

«Целое поколение растет в чувстве гордости к флагу. Они наблюдали на прошедшей Олимпиаде в Сочи за нашими спортсменами, которым на церемониях награждения вручали медали, под гимн поднимался российский триколор. Затем был чемпионат мира по футболу, где наши болельщики приходили на стадионы и фан-зоны с флагами. У нас в стране 180 национальностей, но всех объединяют некоторые символы. Флаг – один из главных этих символов», – сказал он.

По словам Калинина, в выходные дни граждане отмечают праздник более широко, нежели в официальную дату, «поскольку есть возможность собраться семьями в нерабочее время». Он отметил, что малый и средний бизнес также включен в празднование, а некоторые предприятия работают в выходные дни.

«Представители малого бизнеса трудолюбивы и точно патриотичны», – заметил он.

Вывешивать или выставлять флаги в рабочих кабинетах, по его словам, уже стало традицией. Он считает, что это одновременно выражение гордости и погружение в историю.

«Я не так давно начал узнавать, кем были мои предки, оказалось, что мещанами. И флаг был тот же самый – триколор, они также гордились этим флагом. Важно понимать, откуда мы идем, что из себя представляем», – заключил Калинин.

Герой России Вячеслав Бочаров, говоря газете ВЗГЛЯД о своих впечатлениях от митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия государственного флага России, отметил, что у него «мурашки пробегали по телу».

«Я увидел море людей, которые вышли выразить свое отношение к государственному символу нашей страны. У меня аж мурашки пробегали по телу. Вот единство, вот что нас объединяет! Нас объединяет наша символика», – считает Бочаров.

По его словам, на проспект Сахарова вышли люди «всех профессий и сословий».

«Эти люди вышли не по приказу, не по принуждению. Я сегодня просто рад, как человек, что я гражданин России. Со мной солидарны миллионы наших сограждан», – уверен Герой России.

Бочаров напомнил, что Общественная палата еще пять лет назад поддержала общественную организацию, которая задалась целью «пропаганды государственных символов».

«Это Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. К нам тогда приезжали в Общественную палату представители всех регионов, они включились в проект и привозили свои региональные флаги. И тогда – пять лет назад – мы развернули самую большую копию Знамени Победы на Поклонной горе. А я лично развертывал такую же копию на Северном полюсе», – напомнил Бочаров.

Недавно Бочаров присутствовал на торжественной церемонии в Луховицком районе Подмосковья в селе Дединово, где 350 лет назад на военном фрегате «Орел» был впервые поднят российский триколор. Это знаменательное историческое событие произошло во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году.

«На берегу Оки, на месте первой верфи мы установили стелу с бронзовой табличкой о том, что здесь был впервые поднят флаг России в виде триколора», – рассказал Бочаров.

Член Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве – это зарождение важной и знаменательной традиции, сообщает «Газета.ру».

«Мы видим, насколько много людей, которые любят свою страну и для которых российский флаг является одной из главных олицетворений страны. Это очень важный момент в связи со всей этой дискуссией – отрадно, что Общественная палата ее начала: дело даже не в 350-летие флага, а в том, что во всем мире из трех таких государственных символов России, как герб, флаг и гимн, самым узнаваемым и понятным является российский флаг, который поднимают в моменты побед», – сказал он.

По его словам, гордость за страну и уважение, которое вызывает Россия, привело к тому, что «100 тыс. человек без малого вышли на сегодняшние мероприятия, развернули гигантский российский флаг».

«Отрадно, что в Севастополе и в ряде других российских регионов проходили аналогичные акции, тоже связанные с установлением рекордов. Оказалось, что гордиться своей страной, проявлять к ней любовь и уважение так просто, потому что есть общепризнанный и широкоизвестный символ нашей страны и ее побед – российский флаг», – сказал Малькевич.

По его словам, не нужно стесняться любви к своей стране, патриотизма, достаточно просто флаг поднять над своим домом, высунуть его в окно, показать его из машины.

«Надеюсь, со временем у нас привьется и традиция носить в лацкане пиджака российский флажок. Поэтому народный порыв, уважение к флагу и стране дорогого стоит. Вполне возможно, что какую-то роль сыграл и закон защите от оскорбления государственных символов в интернете. Мне кажется, этот закон и инициатива палаты по либерализации проявления патриотических чувств граждан привели к тому, что вот эта дискуссия, которая в последние 7-10 дней идет в обществе, вылилась в такой всенародный праздник», – выразил мнение Малькевич.

Он отметил, что День флага многим россиянам, особенно молодым, гораздо более понятный, чем День России.

«Если мы посмотрим на молодого человека, типичного жителя интернета, то про День России, День народного единстве ему придется многое объяснять. День флага оказался простым: никого не побеждали, не свергали, не прогоняли. Он простой и в этом его сила, можно сказать», – сказал он.

Малькевич отметил, что все знают российский триколор и гордятся им, так как в новейшей и в прошлой истории было «много побед и величия».

«Поэтому я предложу нашим законодателям подумать, может, действительно еще одну-две памятные даты установить – такие же простые, понятные и приятные для наших граждан», – резюмировал Малькевич.

Напомним, в Москве около 500 тыс. человек приняли участие в праздновании 350-летия Государственного флага России.

Сам День российского флага отмечается 22 августа. На этот раз праздничные мероприятия проходят в столице с 22 по 25 августа.