День флага отметили в Москве около полумиллиона человек

В Москве около 500 тыс. человек приняли участие в праздновании 350-летия Государственного флага России, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Праздничные концерты, флешмобы, квесты и представления проходили на улицах и площадях города, а также в скверах и парках, сообщается на сайте главы города.

Основные площадки праздника находились на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Коломенское», Екатерининском парке и саду «Эрмитаж».

Отмечать праздник продолжат и в воскресенье, 25 августа.

Напомним, на проспекте Сахарова состоялся митинг-концерт, а также флешмоб «Флаг-рекордсмен».