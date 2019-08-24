Флешмоб «Флаг-рекордсмен» в честь Дня российского триколора начался в Москве

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» в честь Дня российского триколора проходит в Москве на проспекте Академика Сахарова в субботу.

Участники акции развернули на проспекте Сахарова полотно, состоящее из 2 тыс. флагов российских городов, а также общественных организаций, передает РИА «Новости».

На получившемся полотне читается слово «Россия», сложенное из цветов триколора. После этого был развернут флаг России из бело-сине-красных полотен.

На проспекте Академика Сахарова проходит концерт, посвященный Дню Государственного флага России.Видео: ТАСС/RUPTLY https://t.co/6b41cYgtA4 — ТАСС (@tass_agency) 24 августа 2019 г.

По сообщению организаторов, участие во флешмобе примут более 1 тыс. человек.

Инициатива проведения флешмоба принадлежит волонтерам Москвы, «Молодой гвардии Единой России» и другим молодежным общественным организациям.

Триколор площадью 2541 кв. м развернули в Москве — это новый рекорд России pic.twitter.com/7bl8YHwDQQ — Актуальная Политика (@Current_policy) 24 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага, пройдут в субботу, 24 августа, на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы.