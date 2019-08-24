День российского флага отметят на проспекте Сахарова в Москве

Мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага, пройдут в субботу, 24 августа, на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, сообщили в комитете общественных связей и молодежной политики столицы.

В комитете сообщили, что 24 августа с 14.00 до 18.00 «пройдет митинг-концерт под названием «Герои рядом с нами» с выступлениями оркестров фестиваля «Спасская башня», групп «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты», а также Валерии, Тимати, Григория Лепса», передает «Интерфакс».

Также гостями концерта станут известные спортсмены, герои России и Советского союза, испытатели, ученые и общественные деятели.

Отмечается, что концерт смогут посетить до 100 тыс. зрителей.

Инициаторами проведения мероприятия стали московская региональная организация Российского союз ветеранов Афганистана и Клуб Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

До начала концерта в 11.00 на проспекте Сахарова начнется флешмоб «Флаг-рекордсмен», во время которого молодые люди из разных объединений и движений развернут полотно, состоящее из 2 тыс. флагов российских городов (каждый флаг размером 120х20 см), а также общественных организаций.

На полотне будет читаться слово «Россия», сложенное из цветов триколора.

После этого будет развернут флаг России из бело-сине-красных полотен. Участие во флешмобе примут более 1 тыс. человек.

Трансляцию мероприятия проводит ТАСС в Twitter.

На проспекте Академика Сахарова проходит концерт, посвященный Дню Государственного флага России.Видео: ТАСС/RUPTLY https://t.co/6b41cYgtA4 — ТАСС (@tass_agency) 24 августа 2019 г.

Кроме того, мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага, пройдут на Поклонной горе, в парках Перовский, Бабушкинский, Красная Пресня и в ряде других.

Сам День российского флага отмечается 22 августа.

Отмечается, что на городских площадках в субботу состоится и ряд других культурных мероприятий. Так, в парке Горького стартует Международный фестиваль дронов, в саду имени Баумана – фестиваль Чехии, на ВДНХ - фестиваль стекла и множество других.

Кроме того, на столичных улицах и площадях продолжается фестиваль «Цветочный джем».

Ранее в День Государственного флага России в подмосковном Солнечногорске прошел второй фестиваль триколора #ЦветаРоссии, в нем приняли участие более тысячи человек.