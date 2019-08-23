В фестивале #ЦветаРоссии в Подмосковье приняли участие более тысячи человек

В День Государственного флага России в подмосковном Солнечногорске прошел второй фестиваль триколора #ЦветаРоссии, в нем приняли участие более тысячи человек.

Для участников фестиваля была организована праздничная программа, проводились конкурсы с розыгрышами призов. Также перед ними выступила группа «Яппис бенд», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В завершение праздника всем желающим раздали безопасную сухую краску белого, синего и красного цветов. Участники разбрасывали ее, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага.

Организаторы отмечают: на мероприятии «царила атмосфера единения», присутствовавшие «получили море положительных эмоций».

Также фестиваль триколора #ЦветаРоссии открыл седьмую смену в мастерской управления «Сенеж», которую проводит «Молодежка ОНФ».

Смена под названием «Новые территории» продлится c 22 по 28 августа. В день открытия участники смены провели акцию #РоссияВКаждом окне – окна модулей зоны проживания участников, административные здания базы «Сенеж» украсил российский триколор.

Отмечается, что первый фестиваль состоялся в Москве, Казани и Новороссийске в 2018 году.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как в России отметили День флага.