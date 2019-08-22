В России отмечают День флага

Во всех регионах страны отмечают День Государственного флага Российской Федерации, которому в этом году исполняется 350 лет.

Первыми отмечать День флага начали жители Дальнего Востока России. Во Владивостоке, как сообщает администрация города, торжества прошли сразу на нескольких площадках в городе. Мэр города Олег Гуменюк в этот день принял участие в торжественной церемонии посвящения новобранцев в ряды «Юнармии».

На Красноярском водохранилище 22 августа традиционно провели эстафетный заплыв в честь Дня Государственного флага, сообщает официальный сайт региона. Эстафета началась еще 19 августа в Новоселовском районе, в селе Новоселово. С 8 утра до 20.00 пловцы преодолевали путь длиной в 180 км, сменяя друг друга каждые 30 минут.

«Держать флаг Российской Федерации и плыть в День государственного флага Российской Федерации – это действительно почетно», – прокомментировал участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания «Мегаполюс» Николай Петшак.

В Салехарде также отметили 350-летие российского триколора. В городском саду в столице Ямала состоялся торжественный митинг-концерт по случаю праздника, сообщает Regnum.

В День флага в городе проходили праздничные мероприятия и акции. Так, у Салехардского Центра молодежи состоялся флешмоб «Набираем высоту». Его участники запустили в небо белые, синие и красные воздушные шары.

В Югре в День флага проходит около 350 праздничных мероприятий. На центральной площади Ханты-Мансийска прошел митинг-концерт «Под флагом моей страны», также горожане приняли участие во флешмобе, выстроившись в цифру 350.

В Кабардино-Балкарии провели ежегодную патриотическую акцию «Российский триколор», в которой приняли участие более 1 тыс. участников, сообщает министерство просвещения республики.

«Представители Российского движения школьников, молодежных и общественных организаций, юнармейцы, волонтеры, студенты средне-специальных и высших учебных заведений пронесли по центральным улицам Нальчика 10-метровую ленту с символикой государственного флага», – сообщили в ведомстве.

Тамбовская область отметила День государственного флага России многотысячными торжествами, флагом-рекордсменом и премьерой песни в честь символа государства, сообщили в областном управлении информационной политики. Основные торжества в регионе развернулись в областном центре на площади Музыки, где собрались более 12 тыс. человек.

Целую улицу в центре Тамбова накрыл трехцветный флаг-рекордсмен длиной 89 метров. Кроме того, был развернут уникальный флаг, на котором представлены гербы всех 30 муниципальных образований области.

Торжества завершились премьерой песни, посвященной государственному флагу страны. Авторы музыки – руководитель Губернаторского духового оркестра Петр Сосновский, автор слов — Александр Митрофанов, который написал и текст гимна Тамбовской области. Партитуру для оркестра составил Александр Халилов, преподаватель Военного института (военных дирижеров) Военного университета Минобороны РФ, заслуженный артист России и брат военного дирижёра, композитора, народного артиста России Валерия Халилова, который до своей гибели в 2016 году был руководителем фестиваля духовых оркестров в Тамбове.

Гигантский триколор развернули в День флага и в Архангельске. Представители общественных и молодежных организаций, юнармейцы, добровольцы, курсанты военно-патриотических клубов, горожане у Вечного огня развернули полотнище длиной 60 метров.

В Воронеже 30 флагов России вывесили в окнах областного Дома молодежи в рамках акции «Россия в каждом окне». Акция проводится уже во второй раз – в прошлом году флаги России были вывешены из окон Лесотехнической академии. Также в городе пройдет автопробег, приуроченный ко Дню Государственного флага России.

В Воронеже праздник решили отметить, наградив жителей области государственными и региональными наградами. В числе награжденных – представители общественных и ветеранских организаций, сотрудники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры, юристы, спасатели, а также двое сельчан, которые помогли предотвратить преступление и оказали помощь женщине в опасной для жизни ситуации.

В Москве 22 августа патриотическая акция в честь Дня Государственного флага России прошла в Парке Победы на Поклонной горе, где развернули полотно флага площадью 1000 кв. метров. Церемония проходила под торжественную музыку и завершилась исполнением государственного гимна страны.

В мероприятии принимали участие члены патриотического движения «Юнармия», движения «Молодая гвардия», МЧС России, участники проекта «Московское долголетие» и др.

В Севастополе в День флага на площади Нахимова под звуки российского гимна развернули огромный 50-метровый российский триколор. Это самый большой флаг на всем Крымском полуострове, сообщает ФАН.

В праздничной акции приняли участие юные моряки – курсанты Нахимовского училища, а также сотрудники МЧС, школьники и студенты, представители молодежных общественных организаций, жители Севастополя. 50-метровое полотнище развевалось под звуки гимна России, гимна Севастополя и других патриотических музыкальных произведений.

День флага России отмечают не только в нашей стране. В Донецке российский флаг поднят над главной площадью города как важнейший символ для народа Донбасса.

«Этот флаг для нас – символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией», – заявил глава ДНР Денис Пушилин.

А в ЛНР более 250 активистов приняли участие в 70-километровом марафоне в честь Дня государственного флага России, передает РИА «Новости».

Накануне российские активисты передали в общественное движение «Мир Луганщине» два национальных флага как символы поддержки и дружбы. С этим флагом более 250 активистов 22 августа пробежали около 70 километров от пункта пропуска «Изварино» до Луганска.

Ранее краевед Виктор Майборода рассказал газете ВЗГЛЯД историю появления триколора.

24 апреля 1669 царь Алексей Михайлович издал указ, который гласил, что на изготовление флагов для корабля «Орел» была отпущена красная, белая и синяя ткань, а на изготовленных флагах предписывалось изображать орлов. Эта дата считается первым появлением триколора как официального флага в России. Именно в связи с этим Россия в этом году отмечает 350-летний юбилей флага.

При Петре I этот флаг фактически был утверждено флагом Российской империи и оставался таковым до 1917 года. На российских улицах он вновь появился в конце 1980-х годов, став символом демократического движения и протеста против административно-командной системы.

22 августа было выбрано в качестве праздничной даты в связи с тем, что после провала путча 22 августа 1991 года чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила до принятия закона о новой государственной символике «считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации».

А уже в ноябре 1991 года был принят закон «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР», где этот флаг был закреплен как официальный.

В декабре 1993 года президент Борис Ельцин подписал новый указ «О Государственном флаге РФ». В нем говорится, что флаг России «представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3».

При этом в 90-е закон, который официально утвердил бы триколор в качестве национального флага, подписать не удалось. Только третий состав Госдумы, куда проект федерального конституционного закона (ФКЗ) «О Государственном флаге РФ» на рассмотрение внес уже новый президент Владимир Путин, придал флагу полновесный правовой статус. Закон был согласован депутатами Госдумы 8 декабря 2000 года, а 25 декабря он вступил в силу.

Последние изменения в закон были внесены в 2013 году по инициативе президента. По ним флаг должен быть постоянно вывешен на зданиях всех общеобразовательных организаций или установлен на их территориях. Также флаг России поднимается во время массовых мероприятий (включая спортивные и физкультурно-оздоровительные), проводимых любыми образовательными организациями.