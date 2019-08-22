Краевед рассказал об истории появления флага России

«Есть исторический документ, где сказано: «Сибирскому приказу закупить ткань белого, лазоревого и черчатого цветов для пошива знамен и еловчиков», – рассказал газете ВЗГЛЯД краевед Виктор Майборода, напомнив, что в 2019 году Россия отмечает 350-летие государственного флага.

«История государственного флага России связана с постройкой первого российского корабля флота «Орел», – рассказал сопредседатель Общественной палаты городского округа Луховицы, краевед Виктор Майборода. – Когда появилась необходимость обеспечить защиту торговых судов в Каспийском море, царь Алексей Михайлович, второй правитель России из династии Романовых, издал указ об учреждении первой российской судоверфи в селе Дединово Коломенского уезда и постройке военного корабля. Почему именно в Дединово? Потому что там до этого уже имелся опыт строительства речных судов».

Так как опыта создания морских кораблей у России еще не было, то решили пригласить голландских мастеров. На тот момент российского государственного флага не существовало, был только герб с изображением орла. Собственно поэтому первый военный корабль и было решено назвать «Орел», сказал краевед.

Голландцы обратились в посольский приказ (аналог нынешнего МИД) и непосредственно к царю Алексею Михайловичу, объяснив, что все корабли должны выходить в плавание под флагом той страны, которой они принадлежат. И в 1668 году эскиз государственного флага России был принят.

«У меня есть исторический документ, где сказано: «Сибирскому приказу (нынешнее Минвостокразвития) закупить ткань белого, лазоревого (синего) и черчатого (красного) цветов для пошива знамен и еловчиков (вымпелов)», – поделился Майборода.

«Голландскому капитану Давиду Бутлеру, который руководил постройкой корабля «Орел», а впоследствии стал и его командиром, было выделено необходимое количество ткани. 19 мая 1669 года первый государственный флаг трех цветов – синего, белого и красного – был впервые в истории поднят перед отплытием к Каспийскому морю военного корабля «Орел» и сопровождающих его судов. Такова история появления российского государственного триколора, который мы знаем сегодня», – заключил собеседник.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, отношение граждан России к государственным символам страны улучшилось.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМа, 85% опрошенных испытывают гордость, восхищение или симпатию, когда слышат государственный гимн. Еще 84% гордятся, когда видят государственный флаг и государственный герб (80%).

В Москве с 22 по 25 августа также пройдут мероприятия, посвященные Дню флага России. На площадках города будут организованы флешмобы, квесты и концерты. 24 августа состоится митинг-концерт «Герои рядом с нами».

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации в соответствии с указом президента от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага».