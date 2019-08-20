Митинг-концерт к юбилею флага России пройдет на проспекте Сахарова 24 августа

В Москве с 22 по 25 августа пройдут мероприятия, посвященные Дню флага России. На площадках города будут организованы флешмобы, квесты и концерты. 24 августа состоится митинг-концерт «Герои рядом с нами», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«День флага России отметят в Москве концертами, флешмобами, квестами и представлениями в парках, скверах, на центральных улицах и площадях города. В 2019 году российскому триколору исполняется 350 лет. Праздник, посвященный одному из главных государственных символов страны, будут отмечать с 22 по 25 августа. Все мероприятия будут бесплатными», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Участники флешмоба 22 августа в 13.00 мск развернут на Поклонной горе триколор шириной в 27 м и длиной 40 м, 24 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет другой флешмоб – «Флаг-рекордсмен»: студенты и волонтеры составят из 2 тыс. флагов российских регионов и общественных организаций единое полотно. В акции будет задействована 1 тыс. человек. Полотно займет почти половину проспекта Академика Сахарова, отмечается в сообщении.

На этом же проспекте 24 августа состоится концерт «Герои рядом с нами», где можно будет послушать оркестры фестиваля «Спасская башня», группы «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты», а также артистов Валерию, Тимати и Григория Лепса.

В парке «Зарядье» на площадке около медиацентра 22 августа с 10.00 мск до 21.00 мск пройдут соревнования по сборке на скорость карт, сделанных из деревянных деталей мозаики.

В саду «Эрмитаж» 22 августа с 14.00 мск до 17.00 мск можно будет разрисовать воздушного змея, а затем запустить его в небо. В парке Победы на Поклонной горе с 12.00 мск до 13.00 мск 24 августа пройдет выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

Инициаторами митинга-концерт выступили Московская региональная организация «Российского Союза ветеранов Афганистана» и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области. Данную инициативу поддержали волонтеры Москвы, «Молодая гвардия Единой России» и другие молодежные общественные организации.

Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления нашей страны, как мощного государства. В деревне Дединово Луховицкого района в 1668 году был построен, а в 1669 году спущен на воду первый русский военный корабль «Орел». Многие историки и краеведы сходятся во мнении, что именно тогда – то есть 350 лет назад – на его борту впервые был поднят российский триколор, состоящий из горизонтальных полос белого, синего и красного цветов.