Отношение россиян к госсимволам страны улучшилось

Подавляющее большинство россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что 85% опрошенных испытывают гордость, восхищение или симпатию, когда слышат государственный гимн. Еще 84% гордятся, когда видят государственный флаг и государственный герб (80%), сообщается на сайте Центра.

Лучше всего россиянам знакомы цвета российского флага (87%), но расположить их в правильном порядке смогли только 50% опрошенных. Лучше всего на вопрос отвечали представители молодежной аудитории от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%), а также респонденты с высшим образованием (55%).Только 9% назвали все неверное.

Первую строчку гимна страны смогли правильно вспомнить только 17% россиян. Неверный ответ дали 40% граждан, а 42% не смогли вспомнить слова гимна.

Опрос также показал, что 73% россиян знают, что изображено на российском гербе, лишь 17% назвали другой неверный вариант.

При этом 53% опрошенных считают недопустимым незнание государственной символики, 20% опрошенных все равно. Еще 19% опрошенных отмечают, что незнание в некоторых случаях допустимо, меньшинство признает такую ситуацию нормальной (6%).

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что в день государственного флага России, 22 августа, на горе Машук пройдет флешмоб.