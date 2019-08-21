В день государственного флага России на горе Машук пройдет флешмоб

Участники форума «Машук-2019» в День государственного флага России, 22 августа, проведут флешмоб: из шести частей они соберут 13-метровый триколор и поднимут его над собой, сообщил арт-директор форума Игорь Мирошниченко.

«В ходе молодежного флешмоба каждая делегация движется с поднятым над головами флагом. После составления всех флагов в единую композицию они переворачиваются и получается один большой флаг России. Затем части этой композиции образуют круг, центральная часть переворачивается и возникает логотип форума «Машук-2019», – сказал Мирошниченко, передает ТАСС.

Он добавил, что флешмоб пройдет в четверг в 8.00 мск. «Перед этим покажут тематический ролик о празднике, истории его зарождения. Флешмоб будет проходить на поляне форума под патриотическую песню», – добавил Мирошниченко.

В проведении флешмоба примут участие около 1 тыс. участников второй смены «Проактивное общество» форума «Машук-2019».

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на «Машуке» будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.

Отметим, что в Москве с 22 по 25 августа также пройдут мероприятия, посвященные Дню флага России. На площадках города будут организованы флешмобы, квесты и концерты. 24 августа состоится митинг-концерт «Герои рядом с нами».

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации в соответствии с указом президента от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага».