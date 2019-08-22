Фестиваль «Таврида – АРТ» отмечает День флага России

Участники фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» отпразднуют 350-летие российского флага. В течение будут проведены тематические баттлы, викторины, конкурсы видеороликов, благотворительные мероприятия и флешмобы, посвященные празднику.

Старт празднования Дня флага России задал зрелищный флешмоб, на котором 4,5 тыс. представителей творческой молодежи, а также выдающиеся деятели культуры и искусства мирового уровня под исполнение гимна России развернули российский триколор размером 12 на 18 метров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Тематические арт-кварталы фестиваля подготовили праздничную программу для зрителей и участников.

Арт-квартал «Таврида Кино&Театр» объявит о конкурсе видео-арт роликов, вайнов и короткометражных игровых и документальных фильмов на тему «Три цвета: белый, синий, красный».

Арт-квартал «Таврида Народная» откроет работу своей сцены песней Дениса Майданова «Флаг моего государства».

В продолжение участники арт-квартала «Музыка» исполнят песню «Знамя» Dj ЧуДо и Алекса Индиго.

Арт-квартал «Таврида Добро» проведет благотворительную акцию в городе Коктебель. Участники квартала помогут городу в проведении мероприятий и создадут праздничную атмосферу.

Тематическую викторину проведет арт-квартал «Таврида КВН» в рамках межквартального чемпионата «Квиз, плиз».

Арт-квартал «Тарвида Музыка» организует танцевальные баттлы, ведущие которых будут одеты в цвета флага России.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке порядка 45 тыс. человек. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов.

Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку.

Арт-кварталы – «Арт», «Народная», «Музыка», «Кино&Театр», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро».

В дни основной программы с 23 по 25 августа «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.