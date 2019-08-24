На митинг-концерт в честь флага России вышли более 100 тыс. человек

Число участников митинга-концерта в честь 350-летия Государственного флага России на проспекте Академика Сахарова достигло 100 тыс. человек. Как сообщают организаторы мероприятия, таковы результаты подсчета численности на рамках металлодетекторов.

В митинге-концерте принимают участие звезды российской эстрады, гостями мероприятия стали также известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели, передает АГН «Москва».

Инициаторами митинга-концерта стали московская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

На митинг-концерте «Герои рядом с нами» в честь 350-летия государственного флага России выступили ветераны и известные военные. Они рассказали о значении флага, который всегда был свидетельством силы, справедливости и благородства российского народа.

В частности, Герой СССР, разведчик и член правления клуба «Героев» полковник Владимир Горовой назвал флаг «тем символом, который наиболее зримо сплачивает людей». «Если есть впереди флаг, значит, есть цель, есть, за что бороться», – сказал Горовой.

Он отметил, что в случае беды народ всегда сплачивался вне зависимости от обстановки. «Наш народ всегда находил в себе силы, в каких бы критических ситуациях он ни оказывался, вставать во весь рост под стягом нашей родной страны – великой России», – заявил Горовой.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее на проспекте Академика Сахарова прошел флешмоб «Флаг-рекордсмен». Участники акции развернули полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. На получившемся полотне появилось слово «Россия» из цветов триколора. После этого был развернут флаг России из бело-сине-красных полотен.

Этот «Флаг-рекордсмен» вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов страны. Как рассказал эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет, «общая суммарная площадь полотен, содержащих изображения флагов муниципалитетов России с результатом 2 тыс. 541 кв. метр официально объявляется зарегистрированной».

Председатель «Молодой гвардии» «Единой России» Денис Давыдов считает, что полотно – это символ единства граждан. «Эти полотна – символы муниципальных образований, городов, землячеств, вузов. Те символы, которые объединяют их, ассоциируются с их конкретной работой, проживанием, мы объединили в одно большое полотно, которое больше 2000 квадратных метров», – пояснил он.

Во время митинга состоялись выступления оркестров фестиваля «Спасская башня», групп «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты». Перед зрителями выступили певица Валерии, Тимати, Григорий Лепс и многие другие исполнители.

Гостями концерта стали также известные спортсмены, испытатели, ученые и общественные деятели, в том числе ученый-океанолог Артур Чилингаров, а также Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, героически посадившие на этой неделе пассажирский самолет на подмосковном кукурузном поле. Перед публикой выступил хоккеист Александр Овечкин.

День флага России отмечается 22 августа по всей стране с 1994 года. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое впервые было поднято на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году. На этот раз праздничные мероприятия проходят в столице с 22 по 25 августа.