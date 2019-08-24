Флаг России назвали символом величия народа

На митинг-концерте «Герои рядом с нами» в честь 350-летия государственного флага России выступили ветераны и известные военные. Они рассказали о значении флага, который всегда был свидетельством силы, справедливости и благородства российского народа.

На проходящем в субботу в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова митинг-концерте «Герои рядом с нами» по случаю 350-летия государственного флага выступил Герой советского союза, заслуженный военный летчик, депутат Госдумы Николай Антошкин. «Такой праздник бывает только один раз в жизни. Поэтому мы рады и довольны, что присутствуем на таком празднике. Флаг государства, гимн и герб – это основные символы нашего государства. Они олицетворяют нашу историю, наши достижения в области промышленности, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта», – сказал Антошкин.

В свою очередь председатель президиума «Офицеров России», Герой России Сергей Липовой заявил, что «флаг для военных – это символ любви к родине, к воинской чести». «Это символ, ради которого шли на смерть. Российский флаг поднимали и поднимают во всех уголках нашей планеты. Российский флаг на постоянной основе находится на Северном и Южном полюсах нашей земли, в космосе и на дне мирового океана. Это символ нашего величия, могущества нашей родины. Российский флаг – это свидетельство силы, справедливости и благородства. Где поднимается российский флаг – там всегда правда», – сказал Липовой.

Липовой призвал участников митинга прокричать троекратное ура в честь российского флага. Тысячи людей ответили на эти слова Липового.

Герой СССР, разведчик и член правления клуба «Героев» полковник Владимир Горовой назвал флаг «тем символом, который наиболее зримо сплачивает людей». «Если есть впереди флаг, значит, есть цель, есть, за что бороться», – сказал Горовой.

Он назвал Россию уникальной страной, отметив, что в случае беды народ всегда сплачивался вне зависимости от обстоятельств. «Наш народ всегда находил в себе силы, в каких бы критических ситуациях он ни оказывался, вставать во весь рост под стягом нашей родной страны – великой России», – заявил Горовой.

Зампредседателя правления Российского союза ветеранов Афганистана Петр Петров назвал уважение российских символов признаком патриотизма. «Жители России – лучшие в мире. Российскому флагу слава! Россияне, вперед к новым победам и свершениям под российским стягом на благо нашего отечества!» – заявил Петров, который тоже призвал участников митинга троекратно приветствовать российский флаг.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее на проспекте Академика Сахарова прошел флешмоб «Флаг-рекордсмен». Участники акции развернули полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. На получившемся полотне появилось слово «Россия» из цветов триколора. После этого был развернут флаг России из бело-сине-красных полотен.

Во время митинга состоятся выступления оркестров фестиваля «Спасская башня», групп «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты». Перед зрителями выступит певица Валерии, Тимати, Григорий Лепс и другие исполнители.

Гостями концерта станут известные спортсмены, герои России и Советского союза, испытатели, ученые и общественные деятели. Перед публикой выступил хоккеист Александр Овечкин.