Флешмоб «Флаг-рекордсмен» попал в Книгу рекордов России

«Флаг-рекордсмен» в честь Дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов страны.

Эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет рассказал, что «общая суммарная площадь полотен, содержащих изображения флагов муниципалитетов России с результатом 2 тыс. 541 кв. метр официально объявляется зарегистрированной», передает РИА «Новости».

Председатель «Молодой гвардии» «Единой России» Денис Давыдов добавил, что полотно – это символ единства граждан.

Триколор площадью 2541 кв. м развернули в Москве — это новый рекорд России pic.twitter.com/7bl8YHwDQQ — Актуальная Политика (@Current_policy) 24 августа 2019 г.

«На протяжении года из регионов ребята передавали вот те полотна, которые они держат в руках. Эти полотна – символы муниципальных образований, городов, землячеств, вузов. Те символы, которые объединяют их, ассоциируются с их конкретной работой, проживанием, мы объединили в одно большое полотно, которое больше 2000 квадратных метров», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага, пройдут в субботу, 24 августа, на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы.