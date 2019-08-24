Герой России рассказал об эмоциях по поводу праздника национального флага

«У меня аж мурашки пробегали по телу. Вот единство, вот что нас объединяет! Нас объединяет наша символика», – рассказал газете ВЗГЛЯД Герой России Вячеслав Бочаров о своих впечатлениях от митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия государственного флага России.

Герой России, первый замсекретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров рассказал, что субботний митинг-концерт «Герои рядом с нами» на проспекте Академика Сахарова в Москве в честь 350-летия государственного флага России произвел на него неизгладимое впечатление.

«Я увидел море людей, которые вышли выразить свое отношение к государственному символу нашей страны. У меня аж мурашки пробегали по телу. Вот единство, вот что нас объединяет! Нас объединяет наша символика», – считает Бочаров.

По его словам, на проспект Сахарова вышли люди «всех профессий и сословий». «Эти люди вышли не по приказу, не по принуждению. Я сегодня просто рад, как человек, что я гражданин России. Со мной солидарны миллионы наших сограждан», – уверен Герой России.

Бочаров напомнил, что Общественная палата еще пять лет назад поддержала общественную организацию, которая задалась целью «пропаганды государственных символов». «Это Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. К нам тогда приезжали в Общественную палату представители всех регионов, они включились в проект и привозили свои региональные флаги. И тогда – пять лет назад – мы развернули самую большую копию Знамени Победы на Поклонной горе. А я лично развертывал такую же копию на Северном полюсе», – напомнил Бочаров.

Недавно Бочаров присутствовал на торжественной церемонии в Луховицком районе Подмосковья в селе Дединово, где 350 лет назад на военном фрегате «Орел» был впервые поднят российский триколор. Это знаменательное историческое событие произошло во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году. «На берегу Оки, на месте первой верфи мы установили стелу с бронзовой табличкой о том, что здесь был впервые поднят флаг России в виде триколора», – рассказал Бочаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, число участников митинга-концерта в честь 350-летия Государственного флага России на проспекте Академика Сахарова достигло 100 тыс. человек. Таковы результаты подсчета численности на рамках металлодетекторов. В мероприятии участвовали звезды эстрады, известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели. Многие рассказывали о том, что значит для них государственный флаг, который всегда был свидетельством силы, справедливости и благородства российского народа.