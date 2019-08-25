Кравчук объяснил ошибку в гимне Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первая редакция украинского гимна была бессмысленной из-за ошибки в первой строчке.

«Правильно «ы», а не «а»: «еще не умерли Украины и слава, и воля» («ще не вмерлы Україны»). То есть, не умерли слава и воля страны, а не «еще не умерла Украина», а дальше что – бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка», – передает его слова РИА «Новости».

Он объяснил, что при утверждении гимна люди видели эту нестыковку, однако это было «не то время, чтобы спорить о буквах», так как необходимо было срочно принять государственные символы для новой страны.

С 1991 года Украина использовала в качестве гимна песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого «Ще не вмерла Україна» («Еще не умерла Украина»). Текст официально изменили только в 2003 году, утвердив начало как «Еще не умерла Украины и слава, и воля».