Губернатор Амурской области отпраздновал день рождения одного из сел региона

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил мероприятия по случаю дня рождения села Тамбовка. Там глава региона вручил паспорта семи юным жителям.

Вручение паспортов прошло на площади Победы, где сейчас идет ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны. Отмечается, что на это было выделено из областного бюджета 410 тыс. рублей, а 10% – софинансирование из местного бюджета.

«Ко 2 сентября мы планируем закончить ремонт. Основная работа была направлена на реконструкцию трибуны, сделали ее усиление, восстановили декоративную штукатурку, сделаем площадку для ветеранов. Каждый год поддерживаем, но проводили мелкий ремонт, сейчас – капитальный», – рассказал глава Тамбовского сельсовета Сергей Гречихин, передает «Амурская правда».

Также в рамках визита Василию Орлову показали передвижной автоклуб с раскладываемой сценой с крышей, который район получил по национальной программе «Культура». Кузов клуба оснащен аудиовизуальной и световой техникой и электропитанием.

«В рамках нацпроекта «Культура» мы также получили один миллион рублей для детской школы искусства, приобрели маршевые барабаны, духовые инструменты. У нас в селах есть филиалы детской школы, куда также приобрели мольберты, нотную литературу», – отметил начальник отдела культуры Тамбовского района Виталий Кудряш.

Кроме того, губернатору показали место, где в 2020 году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом по программе «Газпром детям», и детский парк, созданный в рамках программ по инициативному бюджетированию и «Городской среде» на месте заброшенного пустыря. Сергей Гречихин отметил, что открытие парка запланировано на 1 сентября.

«По «городской среде» сделана велодорожка, освещение, турники, брусья. По «инициативному бюджетированию» сделана площадка вокруг озера. В озеро у нас жители более 200 сазанов запустили», – рассказал он.

Также губернатор побывал на сортоиспытательном участке, где проводят производственные и технологические испытаний сортов, в том числе, сои.

Ранее сообщалось, что новый таможенный пункт в Амурской области объединит три региона.