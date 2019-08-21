Новый таможенный пункт в Амурской области объединит три региона

АО «Граница» определено в качестве инвестора строительства нового таможенного пункта пропуска Джалинда (Россия) – Мохэ (Китай). Этот пункт пропуска прекратил свою работу почти 10 лет назад. Работы по строительству нового начнутся весной 2020 года.

«Инвестором строительства таможенного пункта пропуска Джалинда – Мохэ и транспортного логистического центра «Джалинда» с максимальным грузооборотом 2 млн тонн в год стала компания «Граница». К строительству пункта пропуска приступят в апреле 2020 года, закончат и сдадут объект в 2021 году», – передает «Интерфакс» сообщение правительства Амурской области.

Планируется, что таможенный пункт пропуска Джалинда – Мохэ станет крупным транспортно-логистическим узлом, который задействует три региона: Забайкальский край, Якутию и Амурскую область.

Вложить средства в проекты инвестору предложил глава Сковородинского района Алексей Прохоров. Он заручился поддержкой губернатора Амурской области Василия Орлова и правительства региона. Также поддержка получена от Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ожидается, что реализация проектов поспособствует развитию Сковородинского района.

Таможенный пункт пропуска Джалинда – Мохэ закрыт с 2008 года, так как не соответствовал нормам обустройства таких пунктов. Вопрос о возобновлении его работы поднимался еще в 2015 году на уровне профильных министерств области, ДВТУ Росграницы, Хабаровского филиала ФГКУ «Росгранстрой», государственных контрольных органов.

Между тем правительство Амурской области также обсуждает вопросы сотрудничества с Индией. В рамках визита представительной делегации Индии во главе с министром промышленности и торговли Пиюшом Гоялом во Владивосток состоятся их встречи с представителями Приамурья. В состав индийской делегации вошли руководители крупных штатов страны, а также представители более 100 индийских компаний.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет зампред правительства – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы только в начале пути взаимодействия с Индией. Но есть все предпосылки для активизации контактов нашего региона с индийскими партнерами. Прежде всего благодаря огромному транзитному потенциалу. Ранее с полномочным послом страны господином Д. Б. Венкатешем Вармой мы уже обсуждали открытие производств кисломолочной продукции, керамики в Приамурье. Сегодня привезли для обсуждения проекты в сфере сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых», – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В программе визита глава региона расскажет о потенциале Амурской области для открытия заводов по переработке сои пищевого направления и животноводческих комплексов. При этом уже сейчас регион готов поставлять в Индию сою, мед, зерновые без ГМО, молочную продукцию и мясо птицы.

В течение двух дней запланирован ряд В2В – встреч российских и индийских компаний.

Напомним, ранее было объявлено, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке первые лица страны в режиме видео-конференц-связи запустят Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат, расположенный на севере области. Предприятие станет третьим по счету и первым по мощности в стране. Торжественная церемония запуска производства пройдет на набережной ДВФУ, возле павильона Амурской области.

«Приамурье занимает третье место по добыче золота в России. Но сегодня на ключевых месторождениях практически исчерпаны запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционными методами. Поэтому автоклав – будущее амурской золотодобычи», – отметил глава региона Василий Орлов.

На Покровском руднике на данный момент установлены четыре автоклава. Два из них работают в тестовом режиме. В сентябре на ВЭФ предприятие планируют ввести в полную мощность. Только за первые сутки гидрометаллургический комплекс выпустит 1,3 тыс. тонн концентрата упорных руд, что вдвое больше чем гидрометаллургический автоклав в Амурске.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума-2018 приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.