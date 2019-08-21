Власти Амурской области обсудили вопросы поддержки региональных экспортеров

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание регионального правительства, участники которого рассмотрели принимаемые в регионе меры по обеспечению реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Реализация проекта направлена на решение нескольких задач: формирование конкурентоспособного внешнего продукта для экспорта; снижение административных барьеров; создание и реконструкция пунктов пропуска; создание устойчивой и эффективно работающей системы института поддержки экспорта и формирование различных финансовых инструментов для поддержки экспортеров, сообщается на сайте правительства Амурской области.

Как рассказала замминистра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева, по структуре это пять федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт агропромышленного комплекса», «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг». Общий объем федерального финансирования национального проекта составляет 956 млрд рублей.

В настоящее время с точки зрения участия и прямого финансирования регион работает только по одному из федеральных проектов – это «Экспорт продукции АПК». Амурская область взяла на себя обязательство увеличить экспортный объем за данный период в 2,6 раза и достичь объема экспорта продукции АПК 247,76 млн долларов.

Еще один региональный проект в рамках реализации федерального проекта – «Промышленный экспорт». «Наша задача – сформировать перечень тех региональных предприятий-экспортеров, которые могут в дальнейшем в Минпромторге заключить соглашение и получить льготное кредитование. От Амурской области заявку подало АО «Технолизинг». Рассмотрение заявки запланировано на начало сентября», – рассказала Киреева.

По другому проекту – «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта в Амурской области» –ставятся два показателя: реализовать экспортный стандарт 2.0, активная фаза реализации начнется к 2021 году. Реализация этого стандарта даст прирост количества экспортеров из числа МСП 100% к 2024 году.

«Основные мероприятия – планы по обучению экспортеров, организация участия наших экспортеров в различных выставках, ярмарках, форумах. Это проведение премии «Экспортёр года». В работе – формирование регионального бренда «Сделано в Амурской области». Важная тема – регистрация наших предприятий на электронных торговых площадках. В настоящий момент регистрацию осуществили по двум компаниям», – заявила замминистра.

Ранее было объявлено, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке первые лица страны в режиме видеоконференцсвязи запустят Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат, расположенный на севере области. Предприятие станет третьим по счету и первым по мощности в стране. Торжественная церемония запуска производства пройдет на набережной ДВФУ, возле павильона Амурской области.

«Приамурье занимает третье место по добыче золота в России. Но сегодня на ключевых месторождениях практически исчерпаны запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционными методами. Поэтому автоклав – будущее амурской золотодобычи», – отметил глава региона Василий Орлов.

На Покровском руднике на данный момент установлены четыре автоклава. Два из них работают в тестовом режиме. В сентябре на ВЭФ предприятие планируют ввести в полную мощность. Только за первые сутки гидрометаллургический комплекс выпустит 1,3 тыс. тонн концентрата упорных руд, что вдвое больше чем гидрометаллургический автоклав в Амурске.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.