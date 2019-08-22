На стрелявшего в детей из трубки-плевалки пенсионера завели дело

Административное дело завели на пенсионера, который стрелял затвердевшим пластилином из трубки-плевалки в компанию шумевших во дворе подростков, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

В сообщении на сайте УМВД указывается, что «в отношении нарушителя участковые полиции составили протокол об административных правонарушениях по ст. 6.1.1 Кодекса РФ «Побои».

Материал уже передан в мировой суд для рассмотрения по существу. Наказание по данной статье предусматривает административный штраф от 5 до 30 тыс. рублей либо административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Сам пенсионер объяснил свой поступок тем, что хотел проучить шумевших во дворе ребят за игнорирование его замечаний.

Напомним, в июле сообщалось, что в Хабаровске пенсионер ранил из трубки-плевалки 12-летнюю девочку за шум во дворе.