Роспотребнадзор заявил о роли россиян в ликвидации лихорадки Эбола

Эпидемия лихорадки Эбола в Гвинее ликвидирована во многом благодаря работе российских специалистов, сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг исполнилось пять лет сотрудничеству Роспотребнадзора с Гвинейской Республикой по борьбе с эпидемией вируса Эбола и другими инфекционными заболеваниями, сообщается на сайте ведомства.

«Несмотря на то, что сейчас эпидемия лихорадки Эбола успешно ликвидирована, лабораторные модули Роспотребнадзора продолжают работать и готовы к проведению лабораторной диагностики особо опасных инфекционных заболеваний», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, Россия одной из первых «активно включилась в международную повестку по разработке стратегии противодействия эпидемии».

Попова отметила, что за время сотрудничества ученые разработали 18 новых диагностических препаратов, которые позволяют выявить маркеры возбудителей опасных инфекций.

«Мы видим, что уже есть хорошие результаты, а также перспективы по укреплению национальных систем реагирования и обеспечения биологической безопасности», – добавила она.

Напомним, в середине июля ВОЗ предупредила о чрезвычайной ситуации из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК). В декабре 2016 года российская вакцина от Эболы успешно прошла клинические испытания.

Газета ВЗГЛЯД писала о самых вероятных причинах гибели человечества, среди которых называлась и Эбола.