Сенатор: США годами врали про оборонительный характер системы ПРО

«Вранье – естественное состояние американских политиков и военных в последнее десятилетие. Они живут в парадигме, будто бы все идиоты, а они умные. Потому они годами врали, что их ПРО – исключительно оборонительная система», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя сообщение Пентагона о том, что для запуска новейшей модификации «Томагавка» использовалась установка ПРО США.

«На самом деле у них вместо ПРО стоит комплекс ударных ракет. А это уже совсем другая угроза, и в этом есть лукавство, которое они проявляли с самого начала, в том числе по ДРСМД. Они вышли из него, как только была готова целостная система, в которой они могут запустить механизм, наносящий серьезный ущерб экономике и военному потенциалу России. После чего якобы Россия уже не сможет среагировать», – пояснил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

«Но в этом заключается их огромное заблуждение, потому что наша реакция будет, и будет страшной. Изменить уже потом они ничего не смогут», – подчеркнул сенатор.

«Теперь установка Мk-41 стала универсальной и ударной. Размещенные в ней крылатые ракеты имеют подлетное время 7-10 минут с любого объекта. А с учетом ее возможной ядерной начинки и того, что ядерное оружие уже размещено в 5 странах Европы – это крайне серьезная угроза для России. И дело не только в договорах, но и в западных СМИ, которые не договаривают об этом», – сказал Клинцевич.

«И мы будем вынуждены реагировать на это безумие. Возможны разные варианты событий, но я все-таки рассчитываю на здравомыслие американских военных, которые понимают, что начинать все это нельзя. Пока идет гонка вооружения и давления, еще ладно. Но если они решатся на конкретные действия, плохо будет всему миру», – заключил сенатор.

Ранее официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер сообщил, что для испытания новейшей модификации крылатой ракеты «Томагавк» в минувшее воскресенье была использована установка вертикального пуска (УВП) Mark 41 (Mk 41), аналог которой используется в системе ПРО США Aegis Ashore.

Карвер сообщил, что ракета «поразила цель на суше – на острове Сан-Николас», находящемся в Тихом океане примерно в 100 км от побережья штата Калифорния. При этом он не пояснил, как использование установки вертикального пуска Mk 41 для испытания новейшей модификации крылатой ракеты «Томагавк» соотносится с утверждением Пентагона о том, что система Aegis Ashore «является сугубо оборонительной системой, которая не способна производить пуски наступательных вооружений».

Ранее в Пентагоне объявили об успешных испытаниях крылатой ракеты «Томагавк», которая «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета». Договор РСМД запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях испытания «Томагавков» с установки наземного базирования.