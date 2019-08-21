Организатор крупнейшей в истории США аферы покончил с собой в тюрьме

В США организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую журналисты назвали крупнейшей в истории Штатов, покончил с собой в тюрьме. Об этом говорится в заключении судмедэкспертизы.

16 августа суд штата Айова приговорил 60-летнего Рэнди Константа к 122 месяцам тюремного заключения. Он был осужден за то, что с 2010 по 2017 год продавал «экологически чистые» продукты, которые на самом деле производились с использованием пестицидов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Как отметил судмедэксперт, смерть фермера в федеральной тюрьме наступила в результате «самопричиненной ситуации». Другие подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми и вовлечении в секс несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

После этого генпрокурор США Уильям Барр сменил руководство Федерального бюро тюрем.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о таинственной смерти миллиардера-педофила.