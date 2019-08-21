Япония занялась разработкой нового малозаметного истребителя

Правительство Японии планирует заложить в бюджет на 2020 год расходы на разработку малозаметного истребителя для замены устаревших F-2, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Иомиури», затраты затраты на проект могут превысить 1,5 трлн иен (14 млрд долларов). В процессе разработки Токио будет сотрудничать с США и Британией, так как создание нового истребителя только своими силами увеличит стоимость машины,передает ТАСС.

Япония планирует максимально задействовать собственные технологии, чтобы стимулировать местных производителей. Самолет может быть оснащен крылатыми противокорабельными ракетами. После 2030 года Япония планирует заменить 90 самолетов F-2, поступивших на вооружение сил самообороны в начале 2000-х.

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что кабмин Японии собрался потратить около 3 трлн иен (около 28 млрд долларов) на разработку для своих ВВС нового «стелс»-истребителя на базе американских F-35 и F-22, чтобы к 2030 году провести наконец замену устаревающих F-2.

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