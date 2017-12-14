Япония собралась создать новый истребитель на базе F-35

Кабмин Японии собрался потратить около 3 трлн иен (около 28 млрд долларов) на разработку для своих ВВС нового «стелс»-истребителя на базе американских F-35 и F-22, чтобы к 2030 году провести наконец замену устаревающих F-2, сообщает японское издание «Никкэй».

Как отмечает издание, частично замену устаревающих F-2 планируется провести за счет закупки более 40 самолетов F-35, передает ТАСС.

Между тем, Токио решил все же потратить на нужды своих ВВС около 6 трлн иен, половина из которых будет направлена непосредственно на разработку и закупку 100 перспективных самолетов, а остальные средства предполагается использовать на обслуживание и вывод из эксплуатации старых машин.

Новый совместный американо-японский истребитель, как ожидается, сможет сочетать в себе проверенные технологии малозаметности F-22 и новейшее оборудование F-35, благодаря чему может превзойти по своим характеристикам обе машины.

Второй вариант, который рассматривает Токио, – это дальнейшее продвижение собственной программы «стелс», получившей проектное название Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X).

Напомним, в феврале сообщалось, что Токио планирует увеличить закупки истребителей F-35 на 20 машин, в дополнение к 42-м заказанным ранее. Однако в последующие месяцы в Японии произошла целая серия инцидентов с F-35, что, возможно, побудило власти страны задуматься о поиске альтернативных вариантов, следуя примеру Европы.